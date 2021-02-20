Polisten 5 yaşındaki Elif'e doğum günü sürprizi

Bilgehan Dayı, kızı Elif Dayı’nın polisleri çok sevdiğini, kendisinin yaklaşan doğum gününü polis ağabeyi ve ablaları ile birlikte kutlamak istediğini söylemesi üzerine , anne Bilgehan Dayı, Emniyet Müdürlüğü kurumsal adresine kızının taleplerini anlatır bir E-Posta gönderdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü de aile ile temasa geçip küçük kızın Ulukavak Mahallesindeki adresini istedi. Polis verilen adrese giderek Elif’e sürpriz yaptı. Karşılarında polisi gören Elif polisleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. “küçük kız polislere hadi içeri girin " diyerek evlerine davet etti. Küçük kıza doğum günü kutlaması yapılarak çeşitli hediyeler verildi.aile doğum günü için gelen polislere teşekkür etti.