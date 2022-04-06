Polisler iftar sonrasında kan bağışında bulundu
Çorum’da iftar sonrasında polisler, Türk Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Güncel 06.04.2022, 18:51
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Türk Kızılayı'nın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi. Polisler, iftar sonrasında Gazi Caddesi’nde bulunan Kızılay Kan Merkezi’ne gelerek kan bağışında bulundu.
Polis Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyasına katıldıklarını belirten polis memurları, “Polis Haftası münasebetiyle teşkilatımızın düzenlemiş olduğu kan bağışına biz de katıldık” dedi.
(Yusuf ÇINAR)
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