Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın: "Allah onlardan razı olsun"

Çorum'da dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlık geçiren Müzeyyen Kahramantekin, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisinin ardından evine gitmek isteyen ancak refakatçisi olmayan yaşlı kadın, hastane polisinden yardım istedi. Hastane polisi de karakol ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadının evine kadar bırakılmasını sağladı. Kahramantekin'in yaşadığı apartmana gelen polis ekipleri asansörün arızalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipte bulunan bir polis memuru Hasan Başpınar, yaşlı kadını sırtına alarak 5'inci katta bulunan dairesine kadar çıkardı.

‘ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN’

Müzeyyen Kahramantekin, yaşadıklarını anlatarak, polislere teşekkür etti. Kahramantekin, “O gün polisler beni evime bıraktı. Allah işlerini rast getirsin bana çok yardımcı oldular. Evimi tarif edemedim. Evin adresini unuttum. Onlar bir yerlerden benim evimin adresini öğrenip beni evime kadar getirdiler. Sonra da beni yavrularım sırtlarında evime kadar çıkardılar” dedi.

‘HAKLARINI HELAL ETSİNLER’

Yaşlı kadının kızı Leyla Kılıç da “Annem hastanede tedavisi bitmiş ancak ev adresini hatırlayamamış Allah razı olsun polislerimizden bir şekilde annemin oturduğu evi bulmuşlar ve getirmişler. Tabi asansör bozuk olduğu içinde polis memuru annesi sırtında çıkarmış, haklarını helal etsinler” diye konuştu.