Polisin şefkatli eli uzandı
Çorum’da tam kapanma döneminde ihtiyaç sahibi yaşlılara ve sokak hayvanlarına polisin şefkatli eli uzandı.
Güncel 07.05.2021, 18:56
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Covid-19 Tam Kapanma Tedbirleri döneminde il merkezinde polis-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.
Özellikle sokağa çıkma kısıtlaması süresince ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları polisler tarafından karşılandı. Polis, yaşlıların, maaşlarını çekmelerine de yardımcı oldu.
Polis, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında sokak hayvanları da unutmadı mağdur olmaması için her türlü çalışmayı yaptı.
(Haber Merkezi)
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