Polisin şefkatli eli uzandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Covid-19 Tam Kapanma Tedbirleri döneminde il merkezinde polis-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Özellikle sokağa çıkma kısıtlaması süresince ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları polisler tarafından karşılandı. Polis, yaşlıların, maaşlarını çekmelerine de yardımcı oldu.

Polis, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında sokak hayvanları da unutmadı mağdur olmaması için her türlü çalışmayı yaptı.

(Haber Merkezi)

