POLİSİN 176 YILLIK GURURU

İçinde bulunduğumuz Polis Haftası boyunca, iç güvenliğin ve huzurun teminatı, yasaların uygulayıcısı polisimize, toplumun şükran duyguları ifade edildi.

Büyük Atatürk’ün “Polis, kanun adamıdır. Ona her zaman saygı gösterilmeli ve itaat edilmelidir” ve “Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Fakat polis, vicdanı olmayanların karşısındadır” vecizeleri bir kez daha hatırlandı.

Kutsal vatan topraklarımızın dört bir yanında, halkın huzuru ve güvenliği için hiçbir özveriden kaçınmayan polisimizi saygıyla selamlıyoruz.