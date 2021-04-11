“Polisimizin halkın huzuru için gösterdiği çaba takdire şayan”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ziyarette ülkemizin köklü kurumlarından biri olan Polis Teşkilatı’nın vatandaşların huzur ve güveni için ülke çapında gösterdiği gayretlerin her türlü takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Emniyet Müdürü Mehmet Gülser nezdinde tüm teşkilatın Polis Günü ve Haftası’nı tebrik eden ve çalışmalarında başarılar dileyen Tahtasız, günün anısına çiçek takdim etti.

Mehmet Tahtasız, 176 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip emniyet teşkilatının, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, toplumun desteğini de almak suretiyle çağdaş bir anlayışla yerine getirdiğini kaydetti. Tahtasız, pandemi süreci nedeniyle güvenlik güçlerinin görev ve sorumluluklarının büyük oranda arttığını, polisin özveriyle görevini yerine getirdiğini sözlerine ekleyerek, kolaylıklar ve başarılar diledi.

Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tahtasız ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyarette Tahtasız’a parti yöneticileri; Duran Arslan, Kenan Sır, Ali Özgür ve Burhan Erdem de eşlik etti.

(Volkan SINAYUÇ)

