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“Polisimiz, her badirede devletin şefkat eli oldu”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, 10 Nisan Polis Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Vatan, millet, insanlık düşmanı PKK terör örgütünün bitirilme noktasına gelmesinde büyük pay sahibi kahraman polislerimiz, hakkınız asla ödenmez, iyi ki varsınız!” dedi.

Güncel 10.04.2022, 18:52
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“Polisimiz, her badirede devletin şefkat eli oldu”

Milletvekili Kavuncu, mesajında şu ifadeleri kullandı:  
“Türk Polis Teşkilatımız; vatan millet aşkı, sağlam kurum kültürü ve 177 yıldır ortaya koyduğu başarılı hizmetleriyle köklü devlet geleneğimizin örnek kurumlarından birisi olmuştur. Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için daima görev başında olan emniyet teşkilatımız; fedakârlıkları, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı amansız mücadeleleriyle sabır ve cesaret timsalidir. 
Hakka, hukuka, vicdana, ahlaka, insan haklarına ve demokratik toplum düzeninin devamına kendini adayarak bu hasletleri ilke edinen, Anayasa ve yasalara sadakatle bağlı olarak gece-gündüz görev yapan Emniyet Teşkilatımız, güvenlik ve huzurumuzun teminatıdır.  Emniyet Teşkilatımızın, terör ve örgütlü suçlarla mücadelesi başta olmak üzere her alanda ortaya koyduğu başarılar gurur ve sevinç kaynağımızdır. Hem vatanımıza, milletimize gelen her türlü tehdide göğsünü siper eden, hem de her durum ve şartta halkımızın yardımına koşan emniyet teşkilatı mensuplarımız yiğitlikleriyle halkımızın kahramanı olmuşlardır.” (Haber Merkezi)
 

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