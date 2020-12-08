Polisi karşısında gören yaşlı adam neye uğradığını şaşırdı

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde koronavirüs denetimi yaptı. Gazi Caddesi ve Hürriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen denetimde sosyal mesafe ve maske kontrolü yapıldı. Sigara içme kısıtlamasına uyulup uyulmadığı denetlendi.

YAŞLI ADAMI EVİNE GÖNDERDİLER

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 66 yaşındaki adam hem sigara içerken hem de halk otobüsü beklerken polise yakalandı. Polis ekiplerini karşısında gören yaşlı adam, “İşlerim nedeniyle sokağa çıkmıştım” dedi. Polis ise yaşlı adama “Bu kez sana uyarı veriyoruz. Toplum olarak uymamız gereken kurallar var. Eğer sen bir kez daha kurallara uymadan sokağa çıkarsan ceza kesmek zorundayız” diyerek yaşlı adam evine gönderildi.