Polisi görünce ‘şaka yaptım’ dedi

Adliyede hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 2 kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi. Çorum polisi İl genelinde aranan şahıslara ait 19 ayrı adreste aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan operasyonda, haklarında mahkemeler tarafından (3) Hırsızlık, (2) Yaralama ve (1) Silahla Tehdit suçlarından arama kararı bulunan ve (5) ay ile (6) yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 kişi yakalandı. S.T., ve Ş.T., isimli iki kişi evlerinin mutfaktaki tezgah altında , duvarı delmek suretiyle yaptıkları gizli bölmede yakalandı. 6 kişiden 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken bir kişi ise serbest bırakıldı