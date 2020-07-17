Polisi görünce ‘şaka yaptım’ dedi
ÇORUM Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, uzun süredir çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi düzenledikleri operasyonla evlerinde saklandıkları gizli bölmede yakaladı.
Güncel 17.07.2020, 20:11
173
Adliyede hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 2 kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi. Çorum polisi İl genelinde aranan şahıslara ait 19 ayrı adreste aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan operasyonda, haklarında mahkemeler tarafından (3) Hırsızlık, (2) Yaralama ve (1) Silahla Tehdit suçlarından arama kararı bulunan ve (5) ay ile (6) yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 kişi yakalandı. S.T., ve Ş.T., isimli iki kişi evlerinin mutfaktaki tezgah altında , duvarı delmek suretiyle yaptıkları gizli bölmede yakalandı. 6 kişiden 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken bir kişi ise serbest bırakıldı
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
19°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Temmuz 2020
|İmsak
|03:26
|Güneş
|05:17
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:48
|Akşam
|20:16
|Yatsı
|21:59
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Ümraniye
|33
|44
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|36
|37
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24