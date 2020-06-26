Polisi gören maskesini taktı

İl Pandemi Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yaptığı toplantının ardından il genelinde toplu bulunulan her türlü açık ve kapalı alanda, taşıtlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdi. Toplantıda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasına ve bu kapsamda ilde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasına da karar verildi.Kararın ardından maske takmanın zorunlu hale getirildiği ve takmayan kişilere 900 TL ceza uygulanacağı açıklanan Çorum’da, vatandaşların büyük bölümünün maske kullandıkları görüldü.

Ancak, yaya olarak kentin en işlek yerleri olan Gazi ve İnönü caddesinde gezen polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmaları ayrıca maskeyi kuralına göre kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Polis ekibinin uyarılarını duyan bazı vatandaşlar ise hemen maskelerini taktı. Bazı vatandaşlar polislerin uyarıları karşısında ‘Maskeyi cebimde unutmuşum hemen takıyorum.’ ‘Şimdi sokağa çıkmıştım, zaten takacaktım’ gibi cevaplar verdi.Bir polis memuru özellikle küçük çocuklara maske taktıkları için teşekkür ederek onlarla bir süre sohbet etti.

“GENÇLERİMİZ DUYARSIZ”

Hem siperlik hem de maske takarak caddede yürüyen Ergül Aslan isimli vatandaş hem kendisini hem de insanları düşündüğünü belirterek, “Koronavirüsün kimde olduğu belli değil, belki bende var belki de başkasında var. Hem kendimi hem de karşımdakini korumak adına maske takılması gerektiğini düşünüyorum. Duyarlı olmak gerekiyor. Para cezasının caydırıcı olduğunu görüyoruz. Ancak gençlerimiz de duyarsızlık var. Maske olması gerektiği takılmıyor, ya bilekte ya dirsekte ya da çene altında takılıyor. Herkes daha bilinçli olmalı” dedi.

“ÇOLUĞUMUZ ÇOCUĞUMUZ VAR”

Herkes maske takmalı diyen Sultan Tepe, “Çoluğumuz var çocuğumuz var, herkes maske takmalı, kimseye hastalık bulaşmamalı. Bir de dışarıdan gelenlere dikkat edilmeli. Kimsenin milletin sağlığıyla oynamaya hakkı yok” ifadelerini kullandı.