Polise, ‘Hanım evden kovuyor. Siz parkta oturmaya izin vermiyorsunuz. Uzayda mı oturacağız?’ dedi

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri denetimlerde bulundu. Hürriyet Parkı'nda tedbirler kapsamında şerit çekilerek kapatılan alanda oturan kişiler polis tarafından evlerine gitmeleri yönünde uyarıldı. Bu sırada bir kişi kendisini uyaran polise, “Hanım temizlik yapıyorum diye evden kovuyor. Siz parklarda oturmamıza izin vermiyorsunuz. Şimdi eve gideceğim, hanımla kavga edeceğim, bana ‘daha temizliğim bitmedi erken niye geldin’ diyecek. Orda oturma, burada oturma. Uzayda mı oturacağız” diye yanıt verdi. Polis memuru ise “Sizin sağlığınız bizim için önemli. Ciddi bir hastalık var. Bunu kurallara uyarak hepimiz çözeceğiz” uyarısında bulundu. Polisle uyardığı vatandaş arasındaki ilginç diyalog çevredekileri gülümsetti.

(Yusuf ÇINAR)