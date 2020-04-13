Polis ve zabıtadan sıkı denetim

ÜÇ SEMT PAZARINDA SIKI DENETİM

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çorum’da sadece üç semt pazarının haftanın üç günü kurulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Buharaevler, Mimar Sinan ve Bahçelievler mahallelerinde haftanın üç günü semt pazarları kurulmaya başlandı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla pazarlarda da sıkı tedbirler alındı. Maske ve eldivensiz pazara giriş ve çıkışlar yasaklanırken, buralarda görev yapan polis ekipleri vatandaşları denetime tabi tutuyor.

Sık sık pazar yerlerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, pazar alış verişi yapan vatandaşların sosyal mesafe kuralı başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek için alınan kararların uygulanması için çaba gösteriyor. Pazarların girişinde oluşturulan noktalarda maske ve eldiveni bulunmayan vatandaşlara görevlilerle maske ve eldiven verildikten sonra ateşleri ölçülüyor.

Öte yandan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlerin söz konusu kuralı ihlal etmemeleri amacıyla denetimlere ağırlık verildi. Cadde ve sokaklarda devriye görevi yapan ekipler, sık sık megafonla vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

BU KEZ AFFEDİN EĞER BİR DAHA ÇIKARSAM EMEKLİ MAAŞIMI ALIR ALMAZ İKİ KATINI ÖDERİM

Buharaevler Mahallesindeki denetimler sırasında kaldırımda yürürken görülen 65 yaş üstü bir vatandaş, polis ekiplerine yakalandı. Polisin, “sokağa çıkma kısıtlamanıza rağmen neden dışarı çıktınız?” sorusu üzerine yaşlı adam “Uzun bir süredir evdeydim. İlk kez dışarı çıktım ve inanın daha maaşımı almak için bile çarşıya çıkmadım” dedi.

Polisin, sokağa çıkma kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesileceğini belirtmesi üzerine yaşlı adam, “Lütfen bana bu kez ceza kesmeyin. Yaklaşık bir aydır ilk kez hava almak için dışarı çıktım. Eğer bir daha çıkarsam emekli maaşımı alınca size iki katını öderim” cevabını verdi. Polis ekibi, ilk kez sokağa çıkma ihlali yaptığı için yaşlı adamı uyararak, ceza kesmeden evine gönderdi.

POLİS ABİ ANNEM KAYBEDERSİN DİYE BANA KİMLİĞİMİ VERMİYOR

Yine denetimler sırasında sokakta gezerken yakalanan 20 yaş altı üç çocuk karşılarında polis ekiplerini görünce korku ve heyecan yaşadı. Polisin “Neden sokaktasınız, yasak olduğunu bilmiyor musunuz?” sorusu üzerine çocuklar “Evimiz çok yakın, ilk kez çıktık” diyerek kendilerini savundu. Kimlik kontrolü yapmak için nüfus cüzdanlarını isteyen polise çocuklardan birisi, “Benim üstümde kimliğim yok. Annem kaybedersin diye vermedi” diye konuştu. Polislerin uyarısından sonra bölgeden uzaklaşan çocuklar koşarak eve gitti.

(Haber Merkezi)