Polis ve jandarma ile iftarda buluştu
Çorum’un Bayat Belediyesi Başkanı Ekrem Ünlü’nün evsahipliğinde Polis Haftası kapsamında ilçede görev yapan polis ve jandarma personeline iftar programı düzenlendi.
Güncel 15.04.2022, 21:00
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Programa Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçede görev yapan polis ve jandarma personeli katılım sağladı.
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü konuşmasında; Ülkemizde huzur ve güven ortamının sağlanması ve kamu düzeninin temininde hayati öneme sahip Türk Polis Teşkilatımızın 177. yılını kutluyoruz. Bu kutsal görevi yürüten polis ve jandarmamıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
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