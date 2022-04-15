Polis ve jandarma ile iftarda buluştu

Programa Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçede görev yapan polis ve jandarma personeli katılım sağladı.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü konuşmasında; Ülkemizde huzur ve güven ortamının sağlanması ve kamu düzeninin temininde hayati öneme sahip Türk Polis Teşkilatımızın 177. yılını kutluyoruz. Bu kutsal görevi yürüten polis ve jandarmamıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.



(Haber Merkezi)

