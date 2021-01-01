Polis ve bekçilere 'çorba' ve 'çay' ikramı
ÇORUM'da yeni yıla görevi başında giren polis ve bekçilere çorba ve çay ikramında bulunuldu.
Güncel 01.01.2021, 11:58
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Çorum'da belediye görevlileri, 'mobil ikram aracı' ile Saat Kulesi önünde yılbaşı nedeniyle görevli polis ve bekçilere çorba ve çay ikramında bulundu.Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Mobil ikram aracımızı tüm hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Yılbaşı gecesi ilk denememizi yaptık, bu gece menüde sıcacık mis gibi domates çorbamız ve çayımız var. Çok mutluyuz. Nerede bir sıkıntı var bizler orada olacağız ve en iyi şekilde halkımıza hizmet vereceğiz" dedi.
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