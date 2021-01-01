Son Dakika

Polis ve bekçilere 'çorba' ve 'çay' ikramı

ÇORUM'da yeni yıla görevi başında giren polis ve bekçilere çorba ve çay ikramında bulunuldu.

Güncel 01.01.2021, 11:58
59
Polis ve bekçilere 'çorba' ve 'çay' ikramı

Çorum'da belediye görevlileri, 'mobil ikram aracı' ile Saat Kulesi önünde yılbaşı nedeniyle görevli polis ve bekçilere çorba ve çay ikramında bulundu.Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Mobil ikram aracımızı tüm hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Yılbaşı gecesi ilk denememizi yaptık, bu gece menüde sıcacık mis gibi domates çorbamız ve çayımız var. Çok mutluyuz. Nerede bir sıkıntı var bizler orada olacağız ve en iyi şekilde halkımıza hizmet vereceğiz" dedi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 01 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:57
Öğle 12:49
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:56

Gelişmelerden Haberdar Olun

@