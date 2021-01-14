Polis, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı

Söz konusu şüphelilerin araçlarında, ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 16959 adet Sentetik Ecza, 7704 adet Ekstazi hap, 3096 gr toz Sentetik Kannobinoid (Bonzai), 17480 gram Esrar Maddesi, 5.75 gr kağıda emdirilmiş halde Likit Esrar Maddesi, 63.69 gr Eroin Maddesi, 6 ml sıvı Eroin Maddesi, 602 adet Hint Keneviri Bitkisi, 16 gr Skunk Maddesi, 362 gr Metamfetamin Maddesi, 2 adet Tabanca, 2 adet Pompalı Tüfek, 67 adet Mermi, 2 adet Uyuşturucu içmek için kullanılan düzenek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerden 286’sı serbest bırakılırken, 47 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 26 şüpheli ise tutuklandı.

(Haber Merkezi)