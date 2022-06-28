Polis, “UYUMA” uygulamasını tanıttı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA Uygulaması aktif hale getirildi.

Yapılan açıklamada, “UYUMA uygulaması ile vatandaşlarımız uyuşturucu satışına ya da kullanımı ile karşılaştıkları durumları hızlı bir şekilde kolluk birimlerine bildirimde bulunabileceklerdir.

Bu bağlamda; Müdürlüğümüz, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro Amirliğince (TUBİM), 26 Haziran tarihinin “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” olması nedeniyle; İlimiz Samsun Yolu uygulama noktasında 127 vatandaşımıza el broşürleri ile “UYUMA” uygulaması hakkında tanıtım, farkındalık ve bilgilendirme etkinliği düzenlenmiştir” denildi.

(Haber Merkezi)

