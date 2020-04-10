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Polis Teşkilatı 175 yaşında

Temelleri 10 Nisan 1845'te “Polis Nizamnamesi” ile atılan Türk Polis Teşkilatı, 323 bin 842 personeliyle kuruluşunun 175'inci yılını kutluyor.

Polis Teşkilatı 175 yaşında

Temelleri 10 Nisan 1845'te “Polis Nizamnamesi” ile atılan Türk Polis Teşkilatı, 323 bin 842 personeliyle kuruluşunun 175'inci yılını kutluyor.

10 Nisan 2020 Cuma 00:10
Polis Teşkilatı 175 yaşında

175 yıldır özgürlük ve güvenlik dengesi temelinde, hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları perspektifiyle çağın teknolojik gelişmelerini yakından takip ederek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat özveriyle çalışan Türk Polis Teşkilatı merkez ve taşra yapılanmasıyla suç ve suçluyla mücadelesini ulusal ve uluslararası alanda etkin şekilde sürdürmeye devam ediyorb

Türk Polis Teşkilatı 2019 verilerine göre, 323 bin 842 personeliyle ülke nüfusunun yüzde 79'una hizmet veriyor. Emniyet personelinin 307 bin 813'ü emniyet hizmetleri, 16 bin 29'u ise diğer hizmet sınıfından oluşuyor. Emniyet hizmetleri sınıfının yüzde 6,6'sını polis amirleri, yüzde 86,4'ünü polis memurları, yüzde 7'sini ise çarşı ve mahalle bekçileri oluşturuyor.

Emniyet Teşkilatı bünyesinde 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak 3 bin 528 emniyet müdürü, 596 emniyet amiri, 402 başkomiser, 1932 komiser, 13 bin 994 komiser yardımcısı, 2 bin 268 kıdemli başpolis memuru, 2 bin 126 başpolis memuru, 261 bin 648 polis memuru, 21 bin 319 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor. Polislerin yüzde 93'ü erkek, yüzde 7'si ise kadınlardan oluşuyor. Teşkilatta 1121 ortaöğretim, 30 bin 772 lise, 264 bin 803 üniversite, 11 bin 50 yüksek lisans ve 67 doktora mezunu personel çalışıyor.

Öte yandan Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü, Polis Günü ve Haftası kapsamında Çorum’da da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tören düzenlenecek. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Polis Günü kapsamında bugün saat 10.00’da Atatürk Anıtı’nda tören yapılacağı bildirildi.

(AA)

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