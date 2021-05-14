Polis sık sık anonslarla vatandaşları uyardı

Çorum’da 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının içerisinde bulunan Ramazan Bayramı'nda, polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürdü. Polis ekipleri il genelinde yaptığı denetimlerde, sürücüleri ve vatandaşları durdurarak belge ve izin kontrolü yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında tutanak tutuldu. Öte yandan Ekipler cadde ve sokaklarda gezen yayaları evlerine gitmeleri hususunda anonslarla sık sık uyardı.

(Yusuf ÇINAR)