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Polis sevindirdi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal faaliyetleri kapsamında minik Zümranur’un doğum gününü kutladı.

Güncel 23.07.2020, 19:43
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Polis sevindirdi

Polisi çok seven İnci Rehabilitasyon Merkezi öğrencisi Zümranur Cesar, isimli öğrencinin polislerle doğum günü kutlama hayalini gerçekleştirmek amacıyla sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Zümranur’a çeşitli hediyeler verilerek mutlu bir doğum günü geçirmesi amacıyla çalışmalar yapıldı. Doğum günü kutlamasından dolayı mutluluğunu dile getiren Zümranur’un ailesi polislere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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