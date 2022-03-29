Polis ruhsatsız silahları ele geçirdi

Belirtilen adreste yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte 1 adet şarjör ve 8 av fişeği,3 adet çeşitli markalarda ruhsatsız tabanca ile birlikte bu silahlara ait 3 adet şarjör, 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.(Yusuf ÇINAR)

