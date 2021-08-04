Polis oto hırsızlarının peşine düştü, o anlar kameralara yansıdı

Olay, dün akşam saatlerinde Çorum Çevre Yolu'nda meydana geldi. Kale Mahallesi Hüyük caddesi üzerinde bir işyerinin önünde park halinde bulunan Hasan Şanal'a ait hafif ticari araç, kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerce çalındı. Çalınan araçla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Bürosu ekiplerince soruşturma başlatıldı.

PLAKASI DEĞİŞTİRİLMİŞ ARACINI TRAFİKTE GÖRDÜ

Yolda yürürken plakası değiştirilmiş halde bulunan aracını gören Şanal, durumu polise bildirdi. Aracın gidiş güzergahı üzerinde çalışma başlatan ekipler, aracı takibe aldı. Kovalama sonucu köşeye sıkışan şüpheliler, Buharaevler Mahallesi'nde aracı bırakarak kaçmaya başladı.

POLİS HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI

Şüphelilerden biri belindeki kuru sıkı tabancayı çıkarınca polis, havaya uyarı ateşi açarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Pazar yerine girerek saklanmaya çalışan diğer şüpheli de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan o anlar mobese kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

(Yusuf ÇINAR)