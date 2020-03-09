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Polis operasyon görüntülerini paylaştı

ÇORUM'da organize suç örgütüne yönelik iki hafta gerçekleştirilen operasyon görüntüleri Valilik basın birimi tarafından paylaşıldı.

Polis operasyon görüntülerini paylaştı

ÇORUM'da organize suç örgütüne yönelik iki hafta gerçekleştirilen operasyon görüntüleri Valilik basın birimi tarafından paylaşıldı.

09 Mart 2020 Pazartesi 15:51
Polis operasyon görüntülerini paylaştı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' iddiası üzerine kent merkezinde bazı evlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, şarjörler ve 98 mermi, iki ruhsatsız pompalı tüfek ve bir sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlamasıyla tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evlere düzenlene operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

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