Polis operasyon görüntülerini paylaştı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' iddiası üzerine kent merkezinde bazı evlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, şarjörler ve 98 mermi, iki ruhsatsız pompalı tüfek ve bir sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlamasıyla tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evlere düzenlene operasyon anı polis kamerasına yansıdı.