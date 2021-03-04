“Polis okulu neden kaderine terk edildi?”

1994 yılında temeli atılan, geçmiş dönemin parasıyla 8 milyon TL harcama yapılan, yüzde 80’i bitirilen ancak daha sonra hizmete açılmadan kaderine terk edilen, 23 yıldır da bir çivi dahi çakılmayan polis okulu inşaatının çürümeye başladığını bildiren Tahtasız, “83 milyon vatandaşımızın vergilerinden oluşan bütçeyi bu şekilde çar-çur etmeyin. Bu parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Verilen sözler yerine getirilmeli ve polis okulu bir an önce tamamlanarak hizmete açılmalıdır” dedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Saymanı Nevzat Biçer ve İl Bilişim Sorumlusu Ali Bükücü ile birlikte polis okulu inşaatı alanında incelemeler yaptı.

Tahtasız, polis okulu inşaatının serüveni hakkında şu bilgileri verdi:

“50. hükümet döneminde ihale edilen, 1994 yılında yapımına başlanan Polis Okulu süreci bitirilmiş olmasına rağmen henüz eğitim vermeye başlamamıştır.

İlk olarak belirlenen yerden vazgeçilmiş, sonra da Organize Sanayi Bölgesinde başka bir alan polis okulu olarak işaretlenmiştir. Polis okulu çeyrek asırdır sürüncemede bırakılmıştır.

Çorum’da 27 yıl önce yapımına başlanan Polis Okulu inşaatı için 8 milyon TL harcanmış, yüzde 80’i bitirilmiş ve kaderine terk edilmiştir. Bina çürümek üzeredir.

Çorum’da yaptırılacak olan Polis Okulu’nun proje çalışmaları halen sürüyor. Çorum Valiliğinin yeni bir polis okulunun yapılabilmesi için İl Defterdarlığı’nca tahsisi önerilen, Karaca köyü sınırları içerisinde 130 dönüm arazi Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Tahsisin gerçekleşmesinin ardından Maliye Bakanlığı tarafından Polis Okulu yatırım programına alınmıştır. Polis Meslek Okulu yapım işi proje ihalesi 7 Ekim 2013 tarihinde yapılmıştır. Ancak polis okulunun yeni binası konusunda da herhangi bir çalışma yoktur.

POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ NERDE KALDI?

Diğer taraftan da iktidarda olan AK Parti’nin il başkanı ve milletvekilleri, 2019 yılında İçişleri Bakanı ile görüşme yaparak eski askeri kışlanın olduğu alanda 20 dönümlük bir arsaya Polis Moral Eğitim Merkezi yapılması konusunda anlaştıklarını bildirmiş ve bu konuda Çorum halkına müjde vermişlerdir. Ancak bu konuda da henüz bir çalışma yapılmamış ve herhangi bir proje gerçekleştirilmemiştir.

Yetkililerden talebimiz; Çorum Polis Okulu inşaatı kaderine terk edilmesin, çürümeye bırakılmasın. Bir an önce Çorum ve Çorumluların hizmetine açılsın. 83 milyon vatandaşımızın vergilerden oluşan bütçe, tüyü bitmemiş yetimin hakkı çar-çur edilmesin.” (Haber Merkezi)