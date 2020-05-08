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Polis okullarında Mayıs sonuna kadar eğitim yok

Polis okullarında Mayıs ayı sonuna kadar eğitim öğretim yapılmayacak

08 Mayıs 2020 Cuma 18:10
Polis okullarında Mayıs sonuna kadar eğitim yok

Polis Akademisi Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) ile tüm polis meslek yüksek okulları (PMYO) ve polis meslek eğitim merkezlerinde (POMEM) bu ayın sonuna kadar eğitim öğretimin yapılmayacağını bildirdi.

Akademinin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığınca, ülke çapında örgün eğitime mayıs ayı sonuna kadar ara verilmesi üzerine, İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan genelgeye göre Başkanlığımıza bağlı PAEM ile tüm PMYO ve POMEM müdürlüklerinde mayıs ayı sonuna kadar eğitim-öğretim yapılmayacaktır”

(AA)

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