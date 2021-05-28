Polis o hırsızı yakaladı

Hırsızlık olayı geçtiğimiz nisan ayında Gazi Caddesi'nde bulunan CHP İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi girdiği parti binasında masa üzerindeki il sekreteri Rabia Duman’a ait çantada içinde 1000 TL nakit para ile 42 dolar olan cüzdanı alarak ortadan kayboldu. Cüzdanının çalındığını fark eden Duman karakola giderek şikâyetçi oldu. Hırsızlık anı ise partinin güvenlik kameralarına yansıdı. Duman’ın şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M. S. isimli kişi yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan olayın şüphelisi adliyeye sevk edildi.

