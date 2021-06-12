Polis memuru, yaralıya atleti ile tampon yaptı

Olay, dün akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Selahattin Yılmaz, sokakta yürürken, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kişi tarafından karın bölgesinden bıçaklandı. Yaralanan Yılmaz, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada yoldan geçen Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’de görevli ekip otosunun önüne atlayarak, yardım istedi. Polis memurları Ayhan Cömert (49) ve Gökhan Ekinci (29), ağır yaralı olan Selahattin Yılmaz için hemen harekete geçti. Polis memurlarından Ayhan Cömert, haber merkezine anons geçerek durumu bildirirken, ekip arkadaşı Gökhan Ekinci ise üniformasını ve atletini çıkarıp, yaralıya tampon yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Yılmaz, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek, ameliyata alındı. Doktorlar, polis memurunun yaptığı ilk müdahale sayesinde yaralının hayatta kaldığını belirtti. O anlar ise mobese kamerasına yansıdı.

‘YAŞADIĞINI ÖĞRENDİM, ÇOK MUTLUYUM’

9 yıldır polis teşkilatında görev yapan polis memuru Gökhan Ekinci, “Emniyet teşkilatımızda ilk yardım kurslarında eğitimler aldık. Bir şahsın aşırı kanaması olduğunda nasıl tampon yapılması gerektiği hep söylenmişti. Benim de o dönem öğrendiklerim aklıma geldi ve hemen tampon yaptım, yaralı şahsın kurtulduğunu öğrendik ve çok mutluyum” dedi.

‘ÜZERİNİ ÇIKARDI VE ATLETLE TAMPON YAPTI’

21 yıldır polis teşkilatında görev yapan ekip arkadaşı Ayhan Cömert ise, “Bizim için önemli olan insan hayatıdır. Bize gelen kavga ihbarına giderken Akpınar Kavşağı’na geldiğimizde, bir vatandaşımızın ekip otomuzun yanına geldiğini gördük. Araçtan indik, yanımıza gelen kişinin bıçaklanmış olduğunu ve kafasından darbe aldığını gördük, haber merkezimize anons ederek olay yerine ambulans istedik. Vatandaşımız çok kan kaybediyordu, ekip arkadaşım Gökhan, ‘çok kan kaybediyor, hemen tampon yapmamız gerekiyor’ dedi. Üzerini çıkardı ve atletle tampon yaptı. Ben bu arada trafiği kapattım ve haber merkezimize yeniden anons ederek, şahsın fazla kan kaybettiğini ve ambulansın daha çabuk gelmesi gerektiğini söyledim. Bir süre sonra ambulans geldi ve yaralı şahsa, ilk müdahaleyi yaptılar. Tabi biz oradan ayrılmadık, çünkü bu bir kavga olayı, karşı tarafın gelebileceğini de göz önünde bulundurarak yaralı şahsın ve sağlık görevlilerimizin güvenliği için oradan ayrılmadık. Bizim için önemli olan insanların can güvenliği, bir söz vardır, ‘Yaratılanı severim, Yaradan’dan ötürü' o yüzden bizim için can çok önemli, biz bu yoldan gitmeye devam edeceğiz” diye konuştu.