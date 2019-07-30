Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 30°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102482
ALTIN
255.422
DOLAR
5.5613
STERLİN
6.7699
EURO
6.1986

Polis memuru, sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'a benzerliği ile dikkat çekiyor

Samsun'da polis memuru olan bir kişi ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'a benzerliği ile dikkat çekiyor. 

Polis memuru, sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'a benzerliği ile dikkat çekiyor

Samsun'da polis memuru olan bir kişi ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'a benzerliği ile dikkat çekiyor. 

30 Temmuz 2019 Salı 15:39
Polis memuru, sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'a benzerliği ile dikkat çekiyor

Samsun'un Atakum ilçesindeki Recep Tokur Polis Merkezinde görev yapan 19 yıllık polis memuru Osman Taşdemir, ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'a benzerliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Çorumlu olan polis memuru Osman Taşdemir polis merkezinde sivil olarak görev yaptığı için gittiği her yerde vatandaşlar kendisine sanatçı Mustafa Yıldızdoğan zannediyor. 
Polis memuru Osman Taşdemir, "Gittiğim bir ilde insanlar bana çok büyük ilgi gösterdi. Ben de buraya gelen yabancılara iyi davranıyorlar diye düşündüm. Ancak konser ne zaman diye sorduklarında polis memuru olduğumu söyledim" dedi. 

İlgili Haberler
Şampiyonlar yine Sınav’dan
Şampiyonlar yine Sınav’dan
Yaban hayvanı salım ve yerleştirme çalışmaları hızla sürüyor
Yaban hayvanı salım ve yerleştirme çalışmaları hızla sürüyor
Ümit Bener Ayla, Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi oldu
Ümit Bener Ayla, Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi oldu
TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi protokolü imzalandı
TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi protokolü imzalandı
Çorum’da 2 ayrı orman yangını
Çorum’da 2 ayrı orman yangını
Kayıp şahıs bulundu
Kayıp şahıs bulundu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim