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Polis memuru, maske takmayanları uyardı

ÇORUM İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin işlek cadde ve sokaklarında koronavirüs denetimi yaptı. Bir polis memuru, maske takmayan kişileri durdurup uyarıda bulundu. Bazı vatandaşlar, polis memurunu görünce maskesini taktı, bazıları ise yolunu değiştirdi. Ancak polis memuru, uzaklaşanların peşine düşüp maskelerini düzgün takmaları hususunda uyardı.

Güncel 06.07.2021, 11:42 06.07.2021, 14:23
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yeni normalleşmeyle birlikte denetimlerini sıklaştırdı. Kentin en kalabalık noktası olan Gazi Caddesi’nde denetim yapan ekipler, maske takmayan ve maskesini düzgün takmayan yüzlerce insanı uyardı. Maskesiz dolaşan vatandaşlar, polisin uyarısıyla birlikte ‘maskem var ama cebimde unutmuşum, maske takılmayacak biliyordum, çok pardon hemen takıyorum, hava çok sıcak’ gibi bahaneler sıraladı. Bazı vatandaşlar ise karşısında polisi görünce yolunu değiştirmek istedi. Denetim yapan polis memuru da, uzaklaşanların peşine düşüp maskelerini takmaları hususunda uyarıda bulundu. Yaklaşık bir saat  süren denetimlerde çok sayıda  kişiyi uyaran polis memuru, “Sağlığınız için mutlaka maske takmalısınız, lütfen maskenizi kolunuza değil, ağzınızı burnunuzu kapatacak şekilde düzgün takın” gibi sözlerle uyarıda bulundu.

(Yusuf ÇINAR)

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