Polis maskeli eli silahlı üç kişiyi arıyor 

Olay, dün iftardan sonra Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu Ali Cabbar Hasan ve kuzeni Ahmet Abdulkadir Kaghen’in evde oturdukları sırada kapının zili çaldı. Kapıyı açan Ali Cabbar Hasan karşısında 3 kişiyi gördü. Ellerinde tabanca, pompalı tüfek ve bıçak olan kişiler, Ali Cabbar Hasan’ı odaya doğru götürüp, karşı gelmeleri halinde öldüreceklerini söyleyerek, ikisinin de ellerini arkadan bağladı. Gaspçılar daha sonra evde bulunan bin 200 lira nakit para, cep telefonları ile pasaportlarını alıp evden çıktı. Şahısların evden ayrılması üzerine Ali Cabbar Hasan, kendi imkanlarıyla ellerini bağladıkları ipten kurtulup, polisi aradı ve yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, yaptıkları araştırmada 3 şüphelinin de Irak uyruklu olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, kaçan kişileri yakalamak çalışma başlattı.

‘KONUŞURSANIZ ÖLDÜRÜRÜZ DİYE TEHDİT ETTİLER’

Olayı anlatan Ali Cabbar Hasan, “İftardan hemen sonra kapımızın zili çaldı. Arapça olarak ben ‘kim o’ dedim. Dışarıdaki kişi ise ‘benim’ diye cevap verdi. Ben de kapıyı açmış bulundum, kapıyı açar açmaz başıma silah dayadılar. Sonra beni odaya götürüp misafirimle birlikte hemen yere yatırdılar. Bizi bağladılar. Sonra evde bulunan bin 200 lira para, pasaportlar ve telefonlarımızı aldılar. Giderken de , ‘susun sakın konuşmayın, vallahi öldürürüz’ dediler. Ellerinde tabanca, pompalı tüfek ve bıçak vardı. Çorum’da daha önce de benzer olay olduğunu duymuştum” dedi.

5 GÜN ÖNCE DE AYNI OLAY YAŞANDI

Çorum’da 5 gün önce Yeniyol Mahallesi’nde benzer bir olay yaşanmış, maskeli 3 kişi, bir binanın elektriğini kesip, ailesiyle birlikte yaşayan Irak uyruklu Asad Ahmad Hüseyin’in dairesinin kapı zilini çalıp, içeri giren Şüpheliler, aileyi bıçak ve silahla tehdit ederek, 10 bin lira para, pasaportlar ve cep telefonlarını alarak kaçtı. İsmini vermek istemeyen bazı Iraklı göçmenler, daha önce de 5 çocuklu bir kadının evine giren 3 kişinin, para, pasaportlar ve cep telefonunun gasp edildiğini, bu kişilerin bir an önce yakalanmasını istediklerini belirtti.