Polis, mağaza önünde ‘sosyal mesafe’ nöbetinde

Çorum’da tam kapanma öncesi alışveriş yapmak isteyenler mağazalara akın etti. Gazi Caddesi’nde faaliyet gösteren bir giyim mağazanın ise ürünlerinde yüzde 50 indirim yaptığını duyurması üzerine mağaza önünde uzun kuyruk oluştu. Mağazanın önünde adeta koronaya davet çıkaran uzun kuyruğa polis müdahale etti.

SOSYAL MESAFE UYARISI

Kalabalık bir şekilde mağaza kuyruğuna dahil olan vatandaşlara polis sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu. Kuyrukta bulunan vatandaşlar, indirimli ürünleri alabilmek için dakikalarca sırada bekledi. Polisler ayrıca mağaza yetkilisini de mağaza içine sınırlı sayıda müşteri alınması ve kalabalık oluşmaması yönünde uyardı.