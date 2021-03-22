Polis kısa sürede yakaladı

Çorum’da C.Ş., boşanma aşamasında olan eşinin evine tüfekle ateş edip yaya olarak kaçtığı sırada polis tarafından yakalandı.

Olay Bağcılar 49’uncu Sokak üzerinde bulunan N.Ç’ye ait evde meydana geldi. İddialara göre, H.Ş., babasına ait evde bulunduğu sırada, C.Ş., eşini telefonla aradıktan hemen sonra araçla gelerek eve doğru ateş etti. Açılan ateş sonucu saçmalar evin cam ve duvarına isabet etti. Olayın şüphelisi daha sonra tüfeği bırakıp yaya olarak kaçtı. Polis C.Ş’yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. C.Ş., hakkında “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme “ suçundan işlem başlatıldı. Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

