Flaş HaberBoş arsada erkek cesedi bulundu
Polis kente ruhsatsız silah getirenleri kıskıvrak yakaladı
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il dışından ruhsatsız silah getiren şahıslara operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyet operasyonun görüntülerini paylaştı.
Güncel 05.03.2021, 11:41
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