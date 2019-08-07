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Polis kapı ziline basıp 'hırsız' dedi, kapı yine açıldı

ÇORUM’da Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri kentteki apartmanlardaki evlerin zillere basıp 'hırsız' dediği halde kapılar açıldı. Apartman sakinlerinin bazıları çalan zil karşısında 'kim o ' derken, bazıları da zilleri çalınca hiç bir şey sormadan kapılarını araladı.

Polis kapı ziline basıp 'hırsız' dedi, kapı yine açıldı

ÇORUM’da Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri kentteki apartmanlardaki evlerin zillere basıp 'hırsız' dediği halde kapılar açıldı. Apartman sakinlerinin bazıları çalan zil karşısında 'kim o ' derken, bazıları da zilleri çalınca hiç bir şey sormadan kapılarını araladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:46
Polis kapı ziline basıp 'hırsız' dedi, kapı yine açıldı

Kentte Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, Uçtutlar Mahallesi'nde uygulama yaptı. Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaş ve 5 kişilik ekip, girdikleri apartmanlardaki dairelerin kapı zillerini çalıp verilen tepkileri değerlendirdi. Zillerini çalan polise, vatandaşlardan bazıları her hangi bir şey sormadan kapıyı açarken, bazıları 'kim o?' diye seslendi.  Ekipler, zilini çaldığı bazı evlerde oturanların 'kim o?' demesine 'Benim hırsız' yanıtını verdi. Ancak kapılar tereddütsüz açıldı. Bir kaç vatandaş da 'Ne hırsızı?' demesine rağmen kapısını aralaması şaşkınlık yarattı. Evinin kapısını 'hırsızım' diyen polise açan vatandaşlar, karşısında polisleri görünce şaşkınlıklarını gizlemeyemedi. Apartman sakinleri  "'Hırsızım' dendiğini duydum. O an uykuluydum. Yoksa kapıyı açmazdım. Uyarılarınız için teşekkür ediyoruz” dedi. 

EV SAKİNLERİ UYARILDI

Uygulamada zili çalınan ev sakinlerinin çocuğunun sorgulamadan kapılarını araldıkları ya da açtıkları gözlendi. Bunun üzerine polisler, uygylama kapsamında kapılarını açan dairedeki vatandaşları, hırsızlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları yönünde uyardı.

(Yusuf ÇINAR)

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