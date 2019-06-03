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Polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı

ÇORUM’da bir kişi  polis tarafından gözaltına alınmak isteyince  arbede çıktı.

Polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı

ÇORUM’da bir kişi  polis tarafından gözaltına alınmak isteyince  arbede çıktı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:24
Polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı

Takviye polis ekiplerinin müdahalesi ile O.N.A., gözaltına alınırken, polis kalabalığı dağıtmak için  cop ve biber gazı ile müdahale etti. Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, O.N.A. sokakta sigara içerken tartıştığı M.Ç., adlı kadına hakaret ettiği iddiasıyla  M.Ç.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. O.N.A. ile kendisini gözaltına almak isteyen polis arasında arbede yaşandı. Takviye polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte polise bıçak çektiği öne sürülen O.N.A.  etkisiz hale getirilerek polis otosuna alındı.
Çevrede toplanan kalabalık O.N.A.'nın gözaltına alınmasını tepki göstererek, polisle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis kalabalığı  dağıtmak için cop ve biber gazı kullandı.  Biber gazından etkilenen bazı vatandaşlar hastaneye başvurdu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son Güncelleme: 03.06.2019 13:30
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