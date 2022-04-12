Polis Günü kutlaması
Güncel 12.04.2022, 19:04
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Eğitim Gücü Sen ve Türk PDR Derneği Çorum Şube Başkanı Ahmet Ölçer, yönetici arkadaşları ile birlikte İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’i ziyaret ederek Emniyet Teşkilatı’nın 177. Kuruluş yıldönümü nedeniyle kutladı. (Haber Merkezi)
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