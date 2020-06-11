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Polis, genç kızı son anda kurtardı
ÇORUM’un Osmancık ilçesinde 18 yaşındaki genç kız su kanalının demir korkuluklarından geçip su kanalına atlayacağı sırada bir trafik polisi tarafından kurtarıldı.
Güncel 11.06.2020, 15:25 11.06.2020, 15:36
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Olay dün akşam saatlerinde Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Osmancık Öğretmenevi karşısında meydana geldi. İddialara göre, su kanalının korkuluklarından kanal tarafına geçip korkuluklara yaklaşan genç kız, su kanalına atlayacağını söyledi. Çevresindekilerin ikna çabaları yetersiz kalınca ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polisin yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarına rağmen intihar girişiminden vazgeçmeyen genç kız demir korkuluklardan atlamaya hazırlandığı anda bir trafik polisi tarafından kurtarıldı. Korkuluklardan yol tarafına alınan ismi öğrenilemeyen genç kız ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine götürüldü. Bu anlar ise bir kişi tarafından görüntülendi.
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