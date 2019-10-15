Polis didik didik aradı

81 ilde eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur” uygulaması Çorum’da da gerçekleştirildi. Türkiye'nin güney sınırında terör koridoru oluşturulmasını önlemek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nı provoke etmek isteyen terör örgütü sempatizanlarının engellenmesi ve caydırılması, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından 81 ilde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi. 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/4' adı verilen uygulama ülke genelinde terör örgütüne müzahir kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, okul önleri ve metruk binalarda gerçekleşti.

Çorum’da da gerçekleştirilen uygulamada 438 personel görev aldı. 15 ayrı bölgede yapılan uygulamada, 255 umuma açık yer kontrol edildi. 3091 şahsın GBT sorgusu yapıldı,2 yoklama kaçağına işlem yapılırken, 3 aranan şahıs yakalandı. 2 Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı. Yine uygulamalar sırasında 465 servis aracı kontrol edilirken, 570’de normal araç kontrol edildi. Kontroller sırasında 7 araç trafikten men edildi. 30 araca cezai işlem yapıldı. Toplamda, 9.695 para cezası kesildi.(Yusuf ÇINAR)