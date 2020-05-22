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Polis cami önlerinde ‘cuma namazı’ nöbetinde

Ramazan ayının son Cuma namazını kılmak için camiye gelen vatandaşlar yine polisin uyarısıyla karşılaştı. 

22 Mayıs 2020 Cuma 18:06

Diyanet İşleri Başkanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında cemaatle birlikte namaz kılınmasına ara verilmesi kararına rağmen, her cuma olduğu gibi bugün de bazı kişiler namaz kılmak camiye geldi. Caminin kapısını zorlayan bazı vatandaşlar polisin uyarısı ile karşılaştı. Bir kişi ise caminin giriş kapısının önünde tek başına namazını kıldı. Bir vatandaş ise polisin uyarısı karşısında “En azından namazımı kılacak küçükte olsa bir yer verseniz olmaz mı?” diye sordu. Polisin korona virüs tedbirlerini hatırlatması üzerine vatandaşlar camiden ayrıldı.

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