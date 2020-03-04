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Polis broşür dağıttı

ÇORUM’da polis ekipleri vatandaşa telefon dolandırıcılığı ve hırsızlık konusunda uyarıcı broşür dağıttı.

Polis broşür dağıttı

ÇORUM’da polis ekipleri vatandaşa telefon dolandırıcılığı ve hırsızlık konusunda uyarıcı broşür dağıttı.

04 Mart 2020 Çarşamba 16:21
Polis broşür dağıttı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ve Asayiş ekipleri tarafından kentin en kalabalık caddesi ve alış veriş merkezlerinin yoğun olduğu bölgelerde telefonla dolandırıcılık, hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları için halka broşür dağıtıldı. Polisler vatandaşa dağıttığı broşürlerde hiçbir kamu görevlisinin kendisini savcı, polis, hakim ve asker gibi tanıtarak para isteyemeyeceğini, telefonda kendilerini böyle tanıtan kişilere itibar etmemelerini ayrıca bu tip bir durumla karşılaşmaları halinde 155 veya en yakın polis karakoluna haber vermeleri istendi. Öte yandan polis ekipleri hırsızlık olaylarına karşıda vatandaşların dikkatli olmalarını isteyerek , “ tanımadığınız hiç kimseye kapınızı açmayın, kapınızı açmadan önce mutlaka kim o? diye sorun” diyerek, herkesin bu konularda çok dikkatli olmaları istendi. Broşür dağıtımı sırasında polis ve vatandaşlar arasında ise ilginç diyaloglar yaşandı. Broşür dağıtan bir polis memuru yüksek sesle “Değerli vatandaşlarımız dolandırıcılık olaylarına karşı sizleri uyarma amaçlı broşürlerimizi dağıtıyoruz diye yüksek sesle bağırarak broşür dağıtması dikkat çekti. Ayşe Ünal isimli yaşlı bir kadın “bizi telefonla arıyorlar ancak biz, kızım ya da oğlum polis diyoruz ve korkup bu kez onlar telefonu kapatmak zorunda kalıyorlar” dedi. Öte yandan Ahmet Solak isimli yaşlı adam ise “ Bizi kimse dolandıramaz, avuçlarını yalarlar ” diyerek dolandırıcılara adeta meydan okudu.

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