Polis binlerce maskeye el koydu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 bin 243 adet satışa hazır maske, bin 685 adet dikime hazır maske, 900 adet maske yapımında kullanılan klips, 250 adet maske kutusu ve maske yapımında kullanılan 13 kilogram lastik ele geçirildi.

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

(Yusuf ÇINAR)