Polis aracına çarpan kurye, kaskı sayesinde ölümden döndü

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde meydana gelen kazada, Madeniş 5. Sokak’tan gelen kurye motoru, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nden seyir halinde olan ekip aracıyla çarpıştı.

Kazada kaskı sayesinde ölümden dönen motosiklet sürücüsü Mustafa P. (25), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayı haber alan arkadaşları olay yerine gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

(Haber Merkezi)

