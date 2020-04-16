Polis 17 kişiyi çatıda saklanırken yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tedbirler kapsamında kapalı bulunması gereken kent merkezindeki üç dernek merkezi ile günübirlik kiralık bir evde oyun oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan baskınlarda Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 34 kişi tespit edildi.

Bir dernek merkezine yapılan baskın sırasında, polise yakalanmamak için çatı katına gizlenen 17 kişi de ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı.

Tedbirler kapsamında alınan kararlara uymayan 34 kişiye, kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 107 bin 100 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca üç dernek merkezi ile günübirlik evi kiralayan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

(Yusuf ÇINAR)