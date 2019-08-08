Platin’de üniversiteye yerleşme sevinci

Okul Müdürü Mustafa Karakurt, yerleştirme sonuçlarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Öğrencilerimiz güzel ve geleceği olan programlara yerleştirdik. Mezun öğrencilerimize önlisans tercihlerinde 15 ila 30 puan arasında ek puan verdik bu da yaklaşık olarak 10 matematik netine karşılık gelmektedir. Yerleşme oranımız geçen yıla göre % 60 artmıştır” dedi.

Öğretmenlerin, koçluğunu yaptığı öğrencilerin tüm istek ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek çözüm odaklı çalıştığını kaydeden Karakurt, “Bu motivasyonla sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz çok güzel sonuçlarla emeklerinin karşılığını aldılar. Bu başarının oluşmasında emeği geçen ve özveriyle çalışan öğretmenlerimize canı gönülden teşekkür eder, öğrencilerimize üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)