Plastik Sanatlar Sergisi bugün Ankara’da açılıyor
Güncel 21.03.2022, 00:36
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Mimar Sinan Üniversitesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mezunları Derneği Ankara Şubesi’nin Akademi’nin kuruluşunun 140. yılı nedeniyle düzenlediği karma sergi, bugün saat 17.00’de Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılacak.
Dernek Başkanı İlknur Kazak, ünlü sanatçıların eserlerinin yer alacağı serginin, 30 Mart tarihine kadar sanatseverlere açık olacağını bildirdi. (Haber Merkezi)
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