“Planlı şehirleşmeye büyük katkı sağlayacak”

Belediye tarafından alınarak Çorum’a kazandırılan Çimento Fabrikası arazisinin planlı şehirleşmeye büyük katkı sağlayacağını belirten Aşgın, burada kurulacak yeni şehir yapılaşmasının her sürecini yakından takip ettiklerini söyledi.

Başkan Aşgın, projelendirme aşamasına geçilen 1 milyon 384 bin metrekare büyüklüğündeki Çimento Fabrikası arazisinde Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Alper Zahir, Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve teknik heyetle birlikte inceleme gezisi yaptı.

PROJELENDİRME ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

Bölgede Çorum’a değer katacak her türlü detayın düşünülerek yeni bir yapılaşmanın planlandığını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Alım süreci belediyemiz için tarihi bir başarı öyküsü, şehrimiz için büyük bir kazanımdı. 102 milyon 500 bin TL gibi bir rakama biten alım işleminin sonrasında gelişen sürece şehrimizin tüm dinamiklerini istişareler yapmak suretiyle dâhil ettik. Alanının en iyisi olan firmalardan teknik destek aldık. Benzer çalışmaların yapıldığı illere teknik inceleme gezileri düzenledik. Nihayetinde her türlü detayın düşünüldüğü bir projelendirme çalışmasında sona yaklaştık. Yakında içerisinde konuttan sosyal donatı alanlarına, yeşil alanlara, kamu alanlarına kadar birçok yönüyle düşünülerek hazırlanan projeyi tüm hemşehrilerimizle paylaşacağız” dedi.

(Haber Merkezi)