“Planlanan 468 km bölünmüş yolun 333 km’si tamamlandı”

Çorum’da 31 aralık 2019 itibariyle 12 devam eden 3 tamamlanan olmak üzere 15 projelerinin bulunduğunu söyleyen Haydar Kobya, toplam proje tutarının 2.632 milyon lira olduğunu 2018 yılında 692 milyon lira harcandığını, bugüne kadar yapılan toplam harcamanın ise 897 milyon lira olduğunu söyledi.

KIRKDİLİM TÜNELİ BU YIL TAMAMLANACAK

Kırkdilimde yapımı devam eden tünel çalışmaları ile ilgili bilgi veren Karayolları 7. Bölge Müdür Vekili Haydar Kobya, toplam uzunluğu 4091 m olan çift tüp tünel, 3 hemzemin kavşak çalışmasının devam ettiğini, 2019 yılı içinde T3 tünelinde sağda 800 m. solda ise 870 m, T2 tünelinde sağda 350 m., solda ise 100 m çalışma yapıldığını kazı destek çalışması ile T3 tüneli giriş ve çıkış portalları ile T2 tüneli çıkış portalının yapıldığını T3 tünelinin 2020 yılında tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Konuşmasında hastane önüne yapılması planlanan üst geçit konusunda da açıklama yapan Kobya, geçen yıl alınan kararla hastane önüne üst geçit yapılmasının planlandığını ve buna göre çalışmalar yapıldığını belirterek, sonradan çalışmanın durdurulduğunu ve farklı bir değerlendirme yapmak için çalışmalara başlandığını anlattı. (Erkan BAYATLI)