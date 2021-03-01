Plan, Proje ve Yatırım’a 51 milyon liralık harcama

Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Müftülük, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün inşaat yatırımları ile diğer cari giderlerin işlemlerini gerçekleştiren Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nün 2020 yılı için toplamda 51.369.009,39 lira harcama yaptığı açıklandı.

2020 yılı içerisinde toplam 96 derslikten oluşan 5 adet yeni okul binası yapılarak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildiğinin bilgisinin verildiği açıklamada şunlar denildi:

“Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki eğitim, özel eğitim kurumları ve bağlı kuruluşlar olmak üzere toplam104 adet okulun bakım onarım, deprem güçlendirme ve çevre düzenleme işleri ile 2 adet malzeme alımı, zemin etüd, proje ve hizmet alımı gibi işler olmak üzere toplam 116 adet iş bulunmaktadır. Ayrıca 915,38 m2 alan okul alanı olarak kamulaştırılmıştır. 116 adet işin; 5 adet yapım işi olmakla beraber toplam 111 adet tamamlanmış, 5 adet yapım işi ise halen devam etmektedir. Ayrıca Spor Toto Başkanlığından alınan “100 Pota Projesi” kapsamında 45 adet okul bahçesine basketbol potası yaptırılmıştır. İl Özel İdaresi tarafından eğitim işleri için 29.435.658,52 TL ödenek kullanılmıştır.

Sağlık Müdürlüğü’nün 2019 yılından 2020 yılına devreden işler dâhil olmak üzere; Sungurlu ilçesine Aile Sağlığı Merkezi + Toplum Sağlığı Merkez binası yapılarak Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Linak Merkez İnşaatının 1. kısım inşaatı devam etmektedir. 2. Kısım projelendirme çalışması devam etmekte olup, yapımına 2021 yılı içerinde başlanması planlanmaktadır. Osmancık Devlet Hastanesine 4 adet Tıbbi Cihaz Alımı ve Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesine Panoramik Diş Röntgen Cihaz Alımı tamamlanmıştır.

İl Özel İdaresi tarafından sağlık yatırımları için 2.712.907,12 TL ödenek kullanılmıştır.

Jandarma Komutanlığı’na 2020 yılı içerisinde merkezde bulunan Jandarma Alay Komutanlığı bahçesine İl Jandarma Komutanlığı Ek Hizmet Binası yapımına başlanmış olup, iş halen devam etmektedir. 2021 yılı eylül ayında bitirilecektir. Ayrıca Sungurlu Karakaya Karakol Komutanlığı binasının dış cephesi boyanmıştır. 2020 yılında harcanan ödenek 1.635.081,50 TL’dir.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne 2020 yılı içerisinde ayrı ayrı olmak üzere 8 kalem arama kurtarma ekipmanı ve malzemesi alınmış ve teslim edilmiştir. 2020 yılında harcanan ödenek 149.911,16 TL’dir.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün 2018 yılında inşaatına başlanan ve 2020 yılı içerisinde yapımı tamamlanan Merkez 100 Yataklı Huzurevi binası yapımı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 13-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Bakım Onarımı işi tamamlanmış, Merkez Kadın Konukevi bakım onarımı işi devam etmektedir. 2020 yılında harcanan ödenek 3.550.286,39 TL’dir. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’ne 2020 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binasına ait donatım, kırtasiye ve inşaat malzemeleri alımı yapılmıştır.

2020 yılında harcanan ödenek 577.087,09 TL’dir.

Emniyet Müdürlüğü’ne Uğurludağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ikmal inşaatı yapımı devam etmekte olup, 2021 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Osmancık ve Sungurlu İlçe Çevre Güvenlik Kamera Alımı, Özel Harekat Çardak tadilat yapım işi, Bayat Emniyet Amirliği İstinat Duvarı Yapım İşi, Merkez Çarşı Karakolu Onarım İşi, Merkezde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) 11 aylık parçalı bakım işleri yapılmıştır.

2020 yılında harcanan ödenek 1.638.919,12 TL’dir.

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’ne ait 2020 yılı içerisinde 24 adet iş bulunmakta olup, 23 adet iş tamamlanmış olup 1 adet iş devam etmektedir. Turizm alanında Orta Karadeniz Ajansı ile yapılan proje ortaklığı kapsamında Mecitözü ilçesinde bulunan Elvan Çelebi Köyünde İnanç Turizminin Geliştirilmesi Projesi tamamlanmış olup, geçici kabul çalışması devam etmektedir. Laçin Kaymakamlığı tarafından ihale edilen Yeşil Göl Projesi ile ilgili yapım işinde hem ödenek hem de teknik destek sağlanmıştır. Köylerimizde bulunan kapalı köy okullarının köy konağına dönüşümü, mevcut köy konaklarının onarımlarına ait teknik yardım desteği sağlanmaktadır.

Yapılan tüm çalışmalarda İl Özel İdaresi teknik personeli yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personelleri başta olmak üzere ilgili kurumlarda görevli personellerimizle uyumlu bir şekilde çalışılmıştır.” (Haber Merkezi)