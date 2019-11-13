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Plan Proje Müdürlüğü’nün bütçesi 22.5 milyon

İl Genel Meclisi İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 2020 yılı Mali bütçesini görüştü.

Plan Proje Müdürlüğü’nün bütçesi 22.5 milyon

İl Genel Meclisi İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 2020 yılı Mali bütçesini görüştü.

13 Kasım 2019 Çarşamba 23:40
Plan Proje Müdürlüğü’nün bütçesi 22.5 milyon

Bütçe hakkında açıklama yapan Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Mehmet Fatih Şahbaz, kırtasiye alımları için 8 bin, etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderleri için 25 bin, ilan giderlerine 40 bin, büro ve işyeri mal ve malzeme alımlarına 5 bin, bilgisayar yazılım alımları ve yapımlarına 20 bin, OKA katkı payı 600 bin, makine teçhizat alımlarına 200 bin ve ilköğretim okulları yeni bina yapımı için 21 milyon 564 bin 473 lira olmak üzere toplam 22 milyon 462 bin 473 lire bütçe talep ettiklerini belirtti. (Erkan BAYATLI)

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