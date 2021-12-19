“Piyasalar ne Erdoğan’a ne de ekonomi yönetimine güveniyor”
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Çorum İl Başkanı Engin Erenler, piyasalarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir zıtlaşma yaşandığını belirterek Erdoğan’ın kendi doğrularını piyasaya dayattığını ancak piyasaların ne Erdoğan’a ne de onun ekonomi yönetimine güvenmediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi yönetiminin de krizin derinliğini kavrayamadığını anlatan TDP İl Başkanı Erenler, faturanın halka çıkarıldığını ve Türkiye’nin her dakika fakirleştiğini anlattı.
“Ekonomi öngörülür olmaktan çıktı. Güven ortamı bozuldu” diyen TDP İl Başkanı Engin Erenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da çağrıda bulunarak şu görüşlere yer verdi: “Hukukun üstünlüğüne dayalı, şeffaf, kurum ve kuralların çalıştığı bir ekonomi ortamı sağlayacağınızı, Piyasaların tersine hareket etmeyeceğinizi, merkez bankasının bağımsızlığına zarar vermeyeceğinizi taahhüt edin.
Bunları yaparsanız piyasalar sakinleşecektir. Bu millet size ne istediyseniz verdi. Siz de bu aziz milletten bunu esirgemeyin. Dövizdeki yükseliş bir yerde durdurulmazsa, üretime yansımaya başlar. Fabrikalar, işyerleri kapanır, ekonomik kriz, sosyal olaylara neden olur. Sizin göreviniz bunu önlemektir”
(Uğur GÖRKEM)
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