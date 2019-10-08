Pisa Glutensiz Cafe hizmete girdi

Bahri Semih Şahin ve Ali Bulut isimli Hitit Üniversitesi mezunu iki genç girişimcinin sahibi olduğu ”Pisa Glutensiz Unlu Mamülleri” Çorum’da kurulan ilk glutensiz cafe olma özelliğine sahip. Açılışını AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu‘nun gerçekleştirdiği işyeri hakkında verilen bilgilerin ardından katılımcılara glütensiz ürünler ikram edildi.

Konu hakkında bilgi veren dernek başkanı Fatma Müjgan Demir; “Çorum ve çevre illerdeki glutensiz beslenenler için çok büyük bir açığı kapatacak olan ilk glutensiz işletmenin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tip güvenilir yerlerin sayısının artması hepimiz için çok faydalı olacak. Çünkü çölyaklılar glutensiz ürüne ulaşmada ve temin etmede büyük zorluklar yaşamaktalar. Böylelikle bu konuda biraz kolaylık sağlanmış oluyor. Bu güzel gelişmelerin devam etmesini diliyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)